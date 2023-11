Running | domenica 26 novembre al via la Milano21 | previsti oltre 7mila partecipanti

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 novembre 2023) L’ultima gara del calendario 2023 del programma di FollowYourPassion sarà anche la più attesa:26scatterà infatti la, mezza maratona certificata Fidal di scena nel capoluogo lombardo. Sarannogli iscritti, provenienti da ben 40 nazioni, che coloreranno le strade di Milano. A svelare il percorso è stato il Direttore Eventi Luca Lamera: “Partenza e arrivo saranno in via Arona, a due passi dal Velodromo Vigorelli. Per far andare forte le gambe, ci saranno i grandi viali di circonvallazione che congiungono Porta Nuova, Porta Venezia e corso Venezia, Porta Vittoria, Porta Romana, Porta Lodovica, Porta Ticinese e Porta Vercellina. Icorreranno poi nel centro storico del capoluogo lombardo, con il Duomo e il Castello Sforzesco, ma anche la ...