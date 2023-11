Andrejnon è nuovo a gesti d'ira ma stavolta contro Alcaraz si è superato. Nel corso del match delle Nitto Atp Finals , al russo sono saltati i nervi e prima ha rotto la racchetta a terra, poi si è ...

Rublev perde la testa contro Alcaraz: sangue nel match alle Nitto Atp Finals Corriere dello Sport

Alcaraz resta in corsa: Rublev battuto 7-5, 6-2 Sky Sport

Share: Medvedev e Zverev si incontrano per la 18ma volta nei Lexus ATP Head2Head Proseguono le Nitto Atp Finals e mercoledì tornerà in campo il Gruppo Rosso, con la… Leggi ...Carlos Alcaraz conquista il suo primo successo in carriera alle ATP Finals e resta in corsa per un posto in semifinale: il n°2 del mondo domina Andrey Rublev, sconfitto 7-5, 6-2. Russo praticamente ...