Rubata nella notte l’auto privata di un magistrato Altre due vetture sparite in città

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTre denunce per furto di autovettura insono stare presentate alle Forze dell’ ordine. Una delle autoè di proprietà di un. I furti si sono consumati in tre diverse zone della, dai lati delle strade dove erano in sosta a partire dalle 22.30. Il primo colpo è stato portato a termine in via Delcogliano, il secondo in via San Pasquale, l’ultimo in via Addabbo: nell’ordine sono state rubate una una Kia, un Peugeot e un Alfa Romeo Giulietta. Per avviare le indagini sono intervenuti agenti della Polizia in via Delcogliano e in Via Adabbo, mentre in via San Pasquale sono intervenuti i Carabinieri del Comando Provinciale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.