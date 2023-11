Rubano un portafogli con 700 €; ladre in trasferta identificate nel sud pontino

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Pubblicato il 15 Novembre, 2023 I Carabinieri della Tenenza di Fondi hanno identificato e denunciato alla magistratura una giovane di 21 anni proveniente da un campo nomadi di Roma. La ragazza si è resa protagonista ieri, 14 Novembre, intorno alle 13, di un furto presso lo scalo ferroviario di Fondi; in collaborazione con una complice, fuggita durante l’identificazione, ha derubato un agricoltore del luogo, sottraendogli ilcontenente la somma di 700 euro. I Carabinieri, impegnati in un’attività investigativa mirata, sono riusciti a identificare la responsabile del furto, presentando una denuncia all’autorità giudiziaria. Inoltre, è stato emesso immediatamente un foglio di via obbligatorio nei confronti dell’indagata, il quale è stato accettato e notificato.