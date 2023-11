Rubano le Identità e Si Fanno Erogare i Bonus della 18App

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Chieti - Un ingannevole schema di truffa ha colpito cinque giovani nella zona di Lanciano e comuni limitrofi. L'illecita articolazione ha coinvolto neo maggiorenni, il cuiculturale, noto come "", è stato sfruttato per truffarli. Attratti dall'opportunità di convertire una parte delin denaro contante, i giovani hanno ceduto copie di documenti d'e codici fiscali per ottenere uno Spid (sistema pubblico didigitale) attraverso il portale ufficiale "". Tuttavia, i loro dati personali sono stati utilizzati in modo fraudolento. La scoperta si è materializzata quando l'Agenzia delle Entrate ha recapitato cartelle esattoriali, relative a crediti falsi, non collegati a qualsiasi attività lavorativa dei giovani. Oltre alla richiesta di restituzione di ...