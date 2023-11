Romina Power sulla figlia Ylenia Carrisi | “L’amore era vero e palpabile”

...nonelafinedelmondo paolabarale paolabaralemenopausa paolabaralemenopausaprecoce sifb Articolo precedenteCarrisi vede i lineamenti del figlio che porta in grembo insieme a mamma: ...

"L'amore era vero e papabile", Romina Power ricorda Ylenia ed i fan si commuovono Spetteguless

Oggi nonna Romina Power l'ha visto per la prima volta, il video durante l'ecografia di Romina Carrisi Fanpage.it

Romina Power ha postato un tenero ricordo di sua figlia Ylenia Carrisi, scomparsa nel 1994 a New Orleans e non ancora ritrovata. La cantante non ha infatti mai… Leggi ...La figlia di Romina Power e Albano Carrisi sta per diventare mamma: ecco il video con la futura nonna su Instagram e cosa ha detto.