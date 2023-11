Roma | riapre Casale dei cedrati a villa Pamphilj

(Di mercoledì 15 novembre 2023), 15 nov (Adnkronos) -dei, centro culturale nel cuore più antico del parco diDoria, dove sarà possibile incontrarsi, prendere un caffè, un aperitivo, conoscere la storia dei giardinini oppure leggere, partecipare a un laboratorio per bambini, assistere a un reading o a un concerto, visitare una mostra, o semplicemente respirare il profumo dei limoni e godersi il parco., sull'esempio delle grandi città europee, allarga così la cura e la conoscenza di un territorio unico e che merita di essere vissuto attivamente da chi lo visita. A inaugurare l'avvio della nuova stagione, domenica 19 novembre alle 12, saranno il sindaco diRoberto Gualtieri, l'assessora all'Agricoltura, Ambiente ...

Corso Francia, riapertura parziale. Ripristinato flusso idrico Roma Capitale

Per la riapertura di Corso Francia si dovrà aspettare l'intervento dell'ufficio tecnico del Municipio e dei vigili del fuoco. È quanto si apprende a distanza di 12 ore ...