Roma | rapina a mano armata in farmacia | arrestato 28enne

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 novembre 2023), 15 novembre 2023 – Sono stati gli agenti della Polizia di Stato della VI sezione della Squadra Mobile ad arrestare un uomo italiano di 28 anni gravemente indiziato del reato di tentataaggravata. I poliziotti, durante un apposito servizio anti, nella zona di Primavalle, dove vi erano già state alcune rapine a danno di esercizi commerciali, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter e, riconoscendolo come probabile autore di alcuni analoghi episodi avvenuti in zona, hanno deciso di pedinarlo. L’uomo, sempre seguito dagli equipaggi della Squadra Mobile capitolina, si è fermato prima davanti ad un negozio di cosmetici, dove ha sostato per alcuni minuti travisato e privo di casco, per poi spostarsi presso una, nella quale è entrato, ha puntato una pistola priva di tappo rosso alla testa di un ...