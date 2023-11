Roma | Paredes | 'Mourinho mi dà tanta fiducia | ora sto davvero bene'

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Leandro, centrocampista della, ha parlato dal ritiro della Nazionale argentina: "Giocare in questa Nazionale per me è un...

Commenta per primo Leandro, centrocampista della, ha parlato dal ritiro della Nazionale argentina: 'Giocare in questa Nazionale per me è un orgoglio e un privilegio molto grande. Il gruppo Ogni volta che ci ...

Paredes: “Alla Roma sto molto bene. Mourinho mi fa giocare e mi dà fiducia” ForzaRoma.info

Paredes: "Alla Roma sono felice, Mourinho mi ha dato tanta fiducia" Tuttosport

Il centrocampista ha parlato dal ritiro dell'Argentina dove è impegnato a preparare la doppia sfida con Uruguay e Brasile ...Leandro Paredes, centrocampista che attualmente milita nelle file della Roma, con cui in questa stagione ha collezionato 11 presenze, ha parlato del suo ritorno con i giallorossi e della Nazionale.