Roma | nel mirino due difensori del Chelsea

Commenta per primo Lacerca difensori in vista della partenza di Ndicka in coppa d'Africa a gennaio. E oltre a Dier e Kiwior lo sguardo è anche all'altra squadra di Londra: il Chelsea. Si tratta dell'inglese Chalobah (...

Una nuova ricostruzione in 3D mostra com’era l’antica Roma nel suo periodo di massimo splendore Corriere TV

Rome reborn, l'app per viaggiare nel tempo e volare sulla Roma ... Fanpage.it

Roma, 15 novembre 2023 (comunicato stampa) E’ convocata per oggi (15 novembre) alle ore 15.45, una seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. All’ordine del giorno ...Roma, 15 nov. (askanews) - "La competenza e il merito" sono "due valori aggiunti per la nostra nazione, sembra un'ovvietà ribadirlo ma non è sempre stato così fino a ora. Per anni ci è stato detto il ...