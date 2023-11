Roma | muore cadendo da Ponte Garibaldi | chi era Per Riethofer e cosa è successo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Aveva sceltoper un soggiorno studio e gli piaceva al punto da voler restare, ma è morto precipitando da, il 23enne studente austriaco Peter. Una tragedia assurda quella che si è consumata nel pomeriggio di due giorni fa, lo studente universitario di matematica presso La Sapienza è precipitato da 12 metri d’altezza finendo sul marciapiede lungo il Tevere, all’altezza dell’Isola Tiberina. I soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso Sul posto sono corsi i sanitari del 118 e anche gli agenti della Polizia Municipale del reparto Tutela fluviale. Una corsa che, purtroppo, s’è rivelata vana. Per il 23enne non c’è stato nulla da fare. Sul caso ora indaga la Polizia che sta scavando nella vita dello studente austriaco per cercare di capiresia ...