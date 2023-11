Roma | Follieri insiste | “Interesse rimane | voglio acquistare la società”

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Nell’intervista concessa all’Adnkronos, il famoso imprenditore internazionale di metalli rari, Raffaelloha ribadito la volontà dilaAsdai Friedkin. Di seguito le sue parole: “Nel mio progetto vedo una squadra molto italiana. La questione stadio un’opportunità. Sono ancora interessato adla, la mia offerta è sempre di 840 milioni e siamo in attesa di capire la loro volontà. Il nostroè rimasto vivo e ci piacerebbe andare a chiudere l’operazione, se riusciamo, ma stiamo aspettando che l’altra parte ci faccia sapere qualcosa, visto anche che negli ultimi giorni sono usciti molti articoli sulla questione relativa allo stadio. Noi restiamo interessati adil club, ma poi deve essere ...

... e gli imprenditori locali quando arriva qualcuno con dei capitali da fuori, si sentono un po' minacciati", ha proseguitoche non si è dato un tempo di attesa per la. "Io sono sul pezzo,...

Follieri vuole la Roma: "Pronto ad alzare l'offerta per il club" Adnkronos

Follieri torna alla carica per la Roma: «Interesse ancora vivo ... Calcio e Finanza

L'imprenditore all'Adnkronos: "Nel mio progetto vedo una squadra molto italiana. Questione stadio un'opportunità" " Se il mio interesse per la Roma è ancora vivo Sicuramente sì. Non ho ripetuto una n ...BARI – L’avvocato Alibek Sekerov, che ha difeso in Kazakistan la 18enne italiana Amina Milo, è accusato di frode dalla polizia kazaka. Le accuse – secondo le scarne informazioni fornite dal legale – r ...