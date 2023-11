Roma | Dybala | “Mourinho ha molto peso per me e ama molto gli argentini»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Paulo, attaccante della, ha parlato a ESPN direttamente dal ritiro dell’Argentina. Ecco le sue dichiarazioni Paulo, attaccante della, ha parlato a ESPN direttamente dal ritiro dell’Argentina. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Sono contento di essere tornato. Ho detto a Leo Paredes, quando siamo saliti insieme sull’aereo, che è bellissimo venire qui. Non ho risposto alle ultime convocazioni per infortunio, ma ora posso rientrare. Sto bene fisicamente, fortunatamente ho recuperato bene.haper me e Leo Paredes, perché è il nostro allenatore. Amaglicon lui hanno sempre reso e hanno dato qualcosa in più alle ...