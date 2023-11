Roma | Dybala | “Mourinho? Ha molto peso per me | ama gli argentini”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Paulo, attuale giocatore dellaed ex Juve, ha rilasciato una breve intervista a ESPN dal ritiro dell’Argentina. La joya ha parlato delle sue condizioni attuali e del rapporto con il suo allenatore, Josè. La joya ha dichiarato: “Sono contento di essere tornato. Quando siamo saliti sull’aereo ho pensato a quanto sia bello venire qui. E’ durissimo non esserci, voglio sempre essere qui ma non è facile perché ci sonogiocatori forti, ma lavoro per essere sempre convocato. Non ho risposto alle ultime convocazioni per infortunio, ma ora posso rientrare. Sto bene fisicamente, fortunatamente ho recuperato bene“. Sul rapporto conha detto: “’ Haper me e Leo Paredes, perché è il nostro allenatore. Ama ...