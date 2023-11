(Di mercoledì 15 novembre 2023) 'Non ho mai pensato di non farcela. Ero determinata a portare a termine entrambe le cose. Certo, se avessi avuto difficoltà particolari non sarei andata armi, non sono incosciente. Ma è filato ...

'Non ho mai pensato di non farcela. Ero determinata a portare a termine entrambe le cose. Certo, se avessi avuto difficoltà particolari non sarei andata a laurearmi, non sono incosciente. Ma è filato ...

Roma, 31enne partorisce e 24 ore dopo si laurea TGCOM

La lite stradale e poi gli spari: tre colpi contro un'auto con dentro una famiglia RomaToday

PALERMO – E’ morto in ospedale Roberto Villari, 68 anni, dopo che tre giorni fa si era accasciato in via Roma a Palermo colto da malore. Aveva sbattuto la testa ed era stato trasportato in ospedale in ...Una storia di successo, una ragazza con le idee chiare su ciò che voleva e con la forza necessaria per andare avanti a testa alta e ottenerlo. Si tratta di Benedetta Piccioni, 31 ...