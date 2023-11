Roger Waters respinto dagli hotel per "antisemitismo" in Argentina e Uruguay

(Di mercoledì 15 novembre 2023) In tour in Sud America, il musicista inglese sostiene di essere vittima di un boicottaggio orchestrato dalla "lobby israeliana" e di essere statoda alcuniin

continua a non avere pace. Travolto dalle accuse di antisemitismo e xenofobia, il cantante ex Pink Floyd si è lamentato nei giorni scorsi di essere stato cacciato da alcuni hotel in ...

Roger Waters, ex Pink Floyd. respinto da due hotel per «antisemitismo». Lui: «Falso. Condanno il genocidio a... Corriere della Sera

Roger Waters, l'ex Pink Floyd rifiutato dagli alberghi in Uruguay. “Non ha condannato i massacri di Hamas in Israele” la Repubblica

Roger Waters, ex bassista e co-fondatore dei leggendari Pink Floyd, ha dichiarato di essere stato respinto da alcuni hotel a Buenos Aires e Montevideo per le prossime date del suo tour a causa di un ...Il rocker è in tournée per due concerti in Uruguay e in Argentina, ma alcuni hotel di Montevideo e Buenos Aires hanno rifiutato la sua prenotazione ...