Rocca Priora Arriva la seconda Casa dell’Acqua hi-tech | acqua gratis | ma anche punto di ricarica per tablet e smartphone…

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Cronache Cittadine(Luciana Vinci) – Sarà inaugurata Giovedì 16 Novembre, alle ore 10, in Piazza Nassiriya laL'articolo Cronache Cittadine.

La Comunità del Parco dei Castelli Romani ha eletto il Presidente, il sindaco del Comune didi Papa, Massimiliano Calcagni, e il Vice presidente, il sindaco del Comune di, Anna Gentili. La Comunità del Parco è l'assemblea composta dai Sindaci dei 17 Comuni che hanno almeno una parte del loro territorio all'interno del perimetro delle Aree naturali protette ...

A Rocca Priora arriva la macchina che mangia la plastica: ecco il ... CastelliNotizie.it

Rocca Priora, arriva la seconda Casa dell’Acqua Acea Ato 2 in piazza Nassirya CastelliNotizie.it

ROCCA PRIORA (attualità) - Restituisce scontrini per ottenere sconti sull'acquisto di prodotti alimentari ilmamilio.it Mangia le bottiglie di plastica e restituisce scontrini per ottener ...Un forte boato è stato avvertito intorno alle 12 di oggi, mercoledì 15 novembre, in zona Castelli Romani. Sono arrivate segnalazioni da Ciampino, Marino, Rocca di Papa, Albano e Rocca Priora e ...