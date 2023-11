Roborock S8 e S7 Max Ultra | tempo di Black Friday

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) – La promozione annuale del "" è ufficialmente in corso, con negozi, rivenditori e marchi che offrono sconti molto popolari sui prodotti più disparati. Il "" ha origine negli Stati Uniti e si riferisce al venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento, che cade il quarto giovedì di novembre. La tradizione nasce intorno agli anni '60, quando i negozi iniziarono a offrire sconti significativi per dare inizio alla stagione dello shopping natalizio. Il termine "" fu usato per la prima volta a Philadelphia per descrivere l'intenso traffico stradale e pedonale che si verificava in quel giorno. Negli ultimi anni l'acquisto tramite dispositivi mobili ha visto una crescita continua. Nel2020, circa ...