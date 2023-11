Rivoluzione a Uomini e Donne | Maria prepara un colpo di scena per Tina

Leggi su biccy

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Nel corso degli anniha subito diversi restyling e quasi tutti azzeccati (a parte la nuova sigla che continua a non convincermi). L’ultimana è arrivata in questi giorni con l’annuncio di un trono over. Ida Platano infatti da dama diventerà tronista. Ma le novità e i cambiamenti non si fermano certo qui e pare che ci sia in serbo una sorpresa che riguarda una delle regine del dating show di Canale Cinque.: la De Filippi e i piani per la Cipollari. Il settimanale Nuovo Tv ha rivelato cheDe Filippi starebbe pianificando undiche riguardaCipollari: “e ...