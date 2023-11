Ritorno di Zelig nel 2023 | Bisio e Incontrada alla conduzione

(Di mercoledì 15 novembre 2023), il celebre spettacolo comico, è pronto a tornare con una nuova edizione nel. Il richiamorisata sarà ancora una volta protagonista grazie all’eclettico cast di comici che animeranno il palcoscenico milanese del Teatro Arcimboldi ecollaudatadi Claudioe Vanessa: programmazione, conduttori ed entourage Una delle pietre miliari della comicità italiana,, si appresta a tornare, mantenendo sempre alto il tasso di divertimento. Per il, il noto show verrà trasmesso, come anticipato da Davide Maggio, su Canale 5 ogni mercoledì, a partire dal 22 novembre, in prima serata. Al timone diassisteremo al ...

... quando il programma andrà in onda solo una volta alla settimana , anche in vista deldi ... invece, il GF andrà in onda solo il mercoledì , mentre il lunedì sera sarà occupato da. Scopri ...

Torna Zelig in tv, Bisio e Incontrada: Ci piacerebbe riavere tutti i ... Fanpage.it

Caffè Teatro come Zelig: dopo Ale e Franz il grande ritorno di ... malpensa24.it

Il prossimo 22 novembre, in prima serata su Canale 5, arriva la prima di tre puntate di Zelig, lo show comico più amato della tv italiana ...Zelig sta per riaprire i battenti. Tagliato un anno fa il traguardo delle venti edizioni (spin-off esclusi), lo show comico torna su Canale 5 con una nuova stagione. Siamo in grado di confermarvi che ...