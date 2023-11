Ritardi pagamenti | Cna | “Metà delle piccole imprese pagate in ritardo | al Sud l’80%”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 15 novembre 2023) ROMA – Resta preoccupante il fenomeno deinei. Circa lasonoindai loro clienti e nel Mezzogiorno la percentuale arriva al. È quanto ha sottolineato la Cna nel corso dell’audizione davanti alla Commissione politiche UE della Camera sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio suidi pagamento nelle transazioni commerciali. Cna accoglie con favore l’iniziativa della Commissione europea mettendo in rilievo che la vera sfida per creare un ambiente favorevole per micro econsiste “nel riequilibrio dei rapporti commerciali con controparti che spesso detengono un potere ...