RISULTATI | ICW “Vae Victis 2023” 11 11 2023

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Idello Show andato in scena lo scorso Sabato a Tavazzano con Villaresco (LO): ICW VaeSabato 11 Novembre – Tavazzano con Villaresco (LO) Machete batte Gabriel Bach El Ghepardero Especial batte Kaos Il Distruttore Tag Team Match2 Cool 4 You (Falco & Flamingo) battono Dave Atlas & Mr. Excellent Titolo Pesi Leggeri ICWZoom (c) batte Goro e mantiene il Titolo Titolo Femminile ICWQueen Maya (c) batte Irene* e mantiene il Titolo Non Title MatchSpencer batte Smiley Vegas ICW Fight Forever Champion Titoli di Coppia ICWLuca Bjorn & Alessandro Maria Bosio battono L’Eclissi (Jesse Jones & Sirio**) (c) per Squalifica, L’Eclissi mantiene i Titoli *Al rientro**Sostituisce Doblone in virtù della Freebird Rules