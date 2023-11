(Di mercoledì 15 novembre 2023) Se la riforma della Costituzione fosse una partita di calcio, diremmo che Meloni chiude il primo tempo in vantaggio sulle opposizioni due a zero. Segna il primo gol intestandosi il first appeared on il manifesto.

Se valutiamo leapprovate dai parlamentari, è facile evidenziaresu tutte cali un giudizio per lo più contraddistinto da perplessità e rilievi fortemente critici, avvalorati per di più ...

Riforme, come non sprecare l’occasione del referendum Il Manifesto

Cattani: difendere la proprietà intellettuale dagli attacchi in Europa e ... Sanità24

La ministra è intervenuta come ospite della trasmissione di Rete 4 per illustrare il lavoro svolto nell’ultimo anno sulla Riforma Costituzionale, come, infatti, ha tenuto a precisare: È da quasi un ...Rispetto all’immobilismo che bloccò il Legislatore per oltre un ventennio, dalle prime esortazioni ad ammodernare la Costituzione del messaggio del presidente Leone (1975) e del pronunciamento in favo ...