Ricercato per omicidio commesso nel 2009 in Peru’ | arrestato 33enne

(Di mercoledì 15 novembre 2023) CRONACA DI ROMA – Un uomo di 33 anni, di nazionalità peruviana, è statoieri sera intorno alle ore 22 dai poliziotti del commissariato Viminale, nell’ambito dei controlli straordinari nella zona della stazione di Roma Termini. L’uomo aveva a carico un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità peruviane per unnel, quando aveva 19 anni. Dagli accertamenti al terminale è risultato che l’uomo deve scontare una pena di 35 anni. L’arresto è avvenuto dopo che gli agenti della polizia di Stato hanno fermato ilper un controllo. L’uomo, che era senza fissa dimora, è stato portato in carcere e dovrà scontare la pena prevista per il reato