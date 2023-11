Renzi | “Grillo tornato in tv perchè soldi non bastavano più”

Renzi: 'Grillo in tv per soldi, sconvolto da una sua frase' Adnkronos

Roma, 15 nov (Adnkronos) - "Beppe Grillo. È tornato in TV perché i soldi garantiti dal Movimento Cinque Stelle non bastavano più. Ha detto anche cose giuste tipo che lui ha fallito e rovinato l’Italia ...(Adnkronos) – “Beppe Grillo. È tornato in tv perché i soldi garantiti dal Movimento Cinque Stelle non bastavano più”. E’ l”analisi’ che Matteo Renzi, leader di Italia Viva, riserva all’apparizione tel ...