Renzi | “Grillo tornato in tv perchè soldi non bastavano più”

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) – “Beppe. Èin tv perché igarantiti dal Movimento Cinque Stelle nonpiù”. E’ l”analisi’ che Matteo, leader di Italia Viva, riserva all’apparizione televisiva di Beppea Che tempo che fa. Il fondatore del M5S, dopo 10 anni di assenza dal piccolo schermo, è stato ospite di Fabio Fazio. “Ha detto anche cose giuste tipo che lui ha fallito e rovinato l’Italia (una sana autocritica, finalmente) e che quando parla Conte nessuno capisce”, dicesui social. “Poi peròha detto una frase che mi sconvolge: ‘Se il mondo entra nella tua famiglia, te la sfascia la famiglia’. Io dico: ma con quale faccia Beppepuò dire in tv una cosa del genere dopo essere stato il più ...

"Ha detto anche cose giuste tipo che lui ha fallito e rovinato l'Italia (una sana autocritica, finalmente) e che quando parla Conte nessuno capisce", dicesui social. "Poi peròha detto ...

Renzi: «Beppe Grillo è tornato in tv perché i soldi del M5s non bastavano» Open

Renzi: 'Grillo in tv per soldi, sconvolto da una sua frase' Adnkronos

"Poi però Grillo ha detto una frase che mi sconvolge ... aggiunge il leader di Italia Viva. Renzi nella sua enews si sofferma anche sul caso della piccola Indi Gregory, morta per una malattia ...Roma, 15 nov (Adnkronos) - "Beppe Grillo. È tornato in TV perché i soldi garantiti dal Movimento Cinque Stelle non bastavano più. Ha detto anche cose giuste tipo che lui ha fallito e rovinato l’Italia ...