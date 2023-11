Reggio Calabria | danneggiano panchina con petardo | 3 minori denunciati

La Polizia di Stato contestualmente all'esecuzione delle 4 misure cautelari, ha dato esecuzione, con l'ausilio del personale della Squadra Mobile di, dei Commissariati Distaccati di ...

Scoperte 500 piante di canapa indiana a Reggio Calabria Agenzia ANSA

Si ricomincia. Il sindaco Giuseppe Falcomatà – a distanza di appena 20 giorni dall’assoluzione ottenuta in Cassazione dopo la doppia condanna rimediata in riva allo Stretto – è ritornato davanti a un ...Prestigioso riconoscimento alla prof. Flavia Frisone , docente di Storia greca all’Università del Salento e presidente del corso di laurea in Beni culturali ...