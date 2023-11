Realme GT 5 Pro | confermata la fotocamera principale Sony Lytia

(Di mercoledì 15 novembre 2023) IlGT 5 Pro è un ammiraglia alimentata dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3 ed è in attesa di diventare ufficiale in questo mese di novembre. Malgrado il produttore cinese abbia confermato il debutto nel mese in corso, la data di lancio resta ancora vaga. Intanto, l’azienda ha pubblicato un poster su Weibo confermando le caratteristiche principali dello smartphone di punta, in particolare ha rivelato che il telefono sarà dotato di un sensore per. Si vocifera che sia ilGT 5 Pro sia il OnePlus 12 avranno la stessa. Anche se il sensore specifico dellaa bordo del GT 5 Pro ancora non è stato rivelato, è probabile che possa trattarsi del LYT-808 da 50MP con ...

Allo stesso modo, gli iQOO 12 e 12, debuttati all'inizio del mese, vantano lo stesso processore all'avanguardia. Anche altri brand noti come, OnePlus, Redmi e Meizu sono in fase di ...

Realme GT5 Pro in arrivo a novembre con Snapdragon 8 Gen 3 ... Hardware Upgrade

Realme GT Neo 6 è un GT5 per il mercato internazionale, più ... HDblog

Il Realme GT 5 Pro è un ammiraglia alimentata dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3 ed è in attesa di diventare ufficiale in questo mese di novembre. Malgrado il produttore cinese abbia confermato il d ...I’ve been feeling very warmly toward mid-range smartphones recently, with the Samsung Galaxy A54 leaving a very good impression and the Google Pixel 7a ...