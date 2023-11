Real Madrid | per la difesa un obiettivo da 100 milioni

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ilcerca un nuovo difensore centrale: secondo Ok Diario, nel mirino c'è Antonio Silva, per il quale il Benfica chiede...

Ile Ancelotti sono in apprensione dopo aver appreso la notizia su Camavinga dal ritiro della nazionale francese Ile Ancelotti sono in apprensione dopo aver appreso la notizia su ...

Real Madrid, Djibril Cissé e il rifiuto a Zidane: “Non mi pento di nulla” ItaSportPress

Hezonja, Deck, Campazzo: il Valencia si arrende al Real La Gazzetta dello Sport

Il Real Madrid e Ancelotti sono in apprensione dopo aver appreso la notizia su Camavinga dal ritiro della nazionale francese Il Real Madrid e Ancelotti sono in apprensione dopo aver appreso la notizia ...Dall’Auxerre al Liverpool, ma sarebbe potuto andare al Real Madrid se solo si fosse fidato di Zidane. Nessun rimpianto per Djibril Cissé che, a distanza di anni, rifarebbe altre mille volte questa ...