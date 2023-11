Rapporto | aziende cinesi registrano crescita del fatturato in Europa

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Bruxelles, 15 nov – (Xinhua) – In collaborazione con la societa’ di consulenza strategica globale Roland Berger, la Camera di commercio cinese presso l’UE (CCCEU) ha pubblicato il suoannuale di punta, intitolato “Costruire la fiducia, potenziare la prosperita’”. Secondo il, la valutazione del contesto imprenditoriale dell’UE da parte delle impresee’ in calo per il quarto anno consecutivo, anche se a un ritmo piu’ lento. Delle quasi 180 imprese partecipanti al sondaggio o intervistate, il 90% ha segnalato un aumento dei ricavi nell’UE, significativamente superiore al 70% dello scorso anno, e circa l’80% di loro ha intenzione di investire di piu’. Generalmente fiduciose nel mercato europeo, circa il 63% delleche operano nel ...