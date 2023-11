Raphinha | il Barcellona fissa il prezzo

... negli ultimi giorni, da parte di diversi club di Premier League tra i quali Newcastle e Chelsea, ilha fissato il prezzo per lasciar partire l'esterno offensivo brasiliano. ...

Barcellona, valutazioni in corso su Raphinha: il rendimento non soddisfa, la Premier lo tenta TUTTO mercato WEB

Barcellona, un titolare verso l’addio. Non ha convinto ItaSportPress

Il Barcellona prende seriamente in considerazione l'idea di ricorrere ad una cessione per Raphinha. Finora non ha convinto nessuno ...[themoneytizer id=”99064-6] In un’intervista rilasciata a ‘Beteve’, l’attaccante della Lazio Rodriguez Pedro ha parlato del suo futuro, parlando della possibilità di finire la carriera al Barcellona.