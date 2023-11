(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ieri il numero di palestinesidal 7 ottobre tra Cisgiordania e Gerusalemme est è salito a 195, il bilancio peggiore da almeno due decenni. A, una delle città first appeared on il manifesto.

in Cisgiordania e la rabbia di Re Abdallah Nel corso della notte l'esercito israeliano ha ... mentre altre 3 persone - sempre ventenni - sarebbero stati uccise in un attaccoun drone ieri ...

Raid con i droni a Tulkarem, sette uccisi. 195 in un mese Il Manifesto

Pokémon Scarlatto e Violetto: un Eevee speciale in arrivo con il ... Multiplayer.it

Benjamin «Bibi» Netanyahu, ormai uno zombie politico nel suo paese, si muove con ostentata determinazione come comandante-in-capo di una guerra sporca, ben sostenuto da quegli ambienti americani con c ...GERUSALEMME — DAL NOSTRO INVIATO « Dall’inizio dell’attacco di terra israeliano, noi civili a Gaza non abbiamo più visto i guerriglieri di Hamas. Sono nascosti, combattono e poi si eclissano. Non ne i ...