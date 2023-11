Rai2 o Supertennis? Dove vedere Alcaraz-Rublev oggi alle ATP Finals | orario | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Entrambi reduci da una sconfitta al debutto, Carlose Andreysi sfidano quest’al Pala Alpitour di Torino in una sorta di spareggio per continuare a sperare nella qualificazione per le semifinaliATP2023. Lo spagnolo è stato sconfitto in rimonta 6-4 al terzo da Alexander Zverev, mentre il russo ha ceduto abbastanza nettamente all’amico e connazionale Daniil Medvedev in due set. Ultima spiaggia o quasi dunque nel gruppo rosso per questi due giocatori, che scenderanno in campo nella sessione pomeridiana non prima delle ore 14.30 (in precedenza si gioca un doppio a partire da mezzogiorno). Situazione estremamente complicata soprattutto per, che nell’ultima giornata dovrà vedersela con un Medvedev in ottima forma ed è quindi costretto a vincere ...