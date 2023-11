RAI1 | IL TENNIS FA SALTARE UN PROFESSORE MONTALBANO IN SOCCORSO D’EMERGENZA

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Le imprese di Jannik Sinner e il boom di ascolti degli ATP Finals di Torino hanno mandato in tilt i piani alti non solo di Mediaset ma anche della Rai. E infatti notizia dell’ultima ora il rinvio di “Un”, la cui seconda stagione era attesa per giovedì 16 novembre. Al suo posto un tappabuchi di lusso, ovverocon l’episodio “La rete di protezione”. Il debutto di “Un” con Alessandro Gassman slitta a giovedì 23 novembre contro “Zelig”, il varietà comico di Canale 5 con la coppia Bisio-Incontrada. La partenza di “Io Canto Generation” è rinviata a mercoledì 22 novembre. Tutto confermato invece per “Ballando con le Stelle”, regolarmente in onda sabato sera con o senza Sinner contro su Rai2.