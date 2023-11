Rai Way – Ei Towers | il matrimonio s’ha da fare

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Rispunta la fusione delle torri tv 150 milioni da Rai Way-EiLa Stampa, di Manuel Follis, pag. 25 Il governo ha riaperto il dossier Rai Way, la società controllata dalla Rai che da anni è destinata alle nozze con Ei, azienda che fa capo per il 60% a F2i e per il 40% a Mfe (Mediaset). Si tratta di due gruppi che operano nel settore delle infrastrutture di rete, in sostanza sono le società che gestiscono le torri che trasmettono i segnali televisivi, Eiperlopiù quelli di Mediaset e Rai Way principalmente quelli della Rai. L’operazione di fusione tra le due realtà (che per gli esperti del settore avrebbe molto senso e garantirebbe importanti sinergie industriali) ha fatto più volte capolino sul mercato, ma sembrava essersi raffreddata. Nelle ultime settimane però, complice la volontà dell’esecutivo di recuperare ...