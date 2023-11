Rai | in Vigilanza botta e risposta Graziano-Pionati su parole Storace su Schlein

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Roma, 15 nov (Adnkronos) - "Ma che modo è di dire una cosa del genere? Io ritengo questa cosa inaccettabile. Il Pd ritiene questo modus operandi inaccettabile". Stefano, capogruppo Pd in commissione diRai, ha fatto ascoltare in commissione uno spezzone del programma 'Il rosso e il nero' in cui Francescomanifesta apprezzamenti su Elly. "L'ho voluto fare perché resti agli atti della commissione diRai. Le chiedo unachiara su quello che è accaduto”, ha spiegato il deputato del Pd rivolgendosi al direttore del Giornale radio e Radio Uno Francesco, udito in. "Faccio un appello, se si guarda ai casi particolari non se ne esce, troverete sempre qualcosa che non va bene. E' ...