Ragusa | neonato abbandonato alla nascita | dopo tre anni dovrà tornare dai genitori naturali

Dovrà tornare dai genitori naturali un bambino, che oggi ha tre anni, abbandonato alla nascita a Ragusa in un sacchetto per la spesa proprio da chi l'aveva messo al mondo.

Dovrà tornare dai genitori naturali un bambino, che oggi ha tre anni, abbandonato alla nascita a Ragusa in un sacchetto per la spesa proprio da chi l'aveva messo al mondo.Sono oltre 21mila le firme raccolte dalla petizione online sul portale Change.org “Lasciate Miele con la sua mamma e il suo papà” lanciata dai genitori che da tre anni hanno in affido un neonato che e ...