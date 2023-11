Ragusa | neonato abbandonato alla nascita | dopo tre anni dovrà tornare dai genitori naturali Petizione per il no

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Sono oltre 21mila le firme raccolte donline sul portale Change.org “Lasciate Miele con la sua mamma e il suo papà” lanciata daiche da trehanno in affido unche era statonel novembre del 2020 a. L’iniziativa, come riportato, fa seguito a un provvedimento del Tribunale di Cataniaun intervento della Corte di Cassazione che dispone il ritorno del piccolo dmadre naturale, una donna di Modica, entro il prossimo 28 dicembre. Iaffidatari avevano fatto richiesta di adozione. A trovare ilfu il padre naturale che finse di essersi casualmente ritrovato il piccolo davanti il suo esercizio commerciale. Il bambino era nato da ...

