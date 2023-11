Questo non è un finto cadavere che si muove a Gaza

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il 30 ottobre 2023 è stato pubblicato su Facebook un video (attenzione: contiene immagini disturbanti) con in basso a destra il logo dell’emittente statunitense CNN e un titolo in inglese che riporta una notizia sul conflitto attuale in Medio Oriente tra Hamas e l’esercito israeliano. Nel filmato si vede un uomo sollevare in parte un telo nel quale è avvolta una persona stesa a terra per strada. Nel mentre, il corpo steso a terra sembrarsi. Il presunto movimento in questione è evidenziato nel video da un cerchio rosso. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «È Pallywood in azione. Buongiorno! In una trasmissione in diretta sulla #CNN, un palestinese “morto” a causa dei raid aerei dell’#IDFla testa… È sorprendente quello che sta succedendo lì a!». Il riferimento è ...

