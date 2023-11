Quel pasticcio della festa di fine anno ad Arezzo

Leggi su lortica

(Di mercoledì 15 novembre 2023) È scaduta alle 13 di oggi 15 novembre la possibilità per la presentazione dei progetti per ladi2023 in Piazza S. Agostino ad. (Sempre meglio dello scorsoche era il 14 dicembre). Si ricorda che l’Amministrazione Comunale mette a disposizione un contributo economico di 45.000,00 euro da concedere al progetto che risulterà più meritevole. Il problema è che i partecipanti alla gara non sesattamente quando verrcomunicati di datigraduatoria, spesso proprio a ridosso del 31 dicembre. In questo modo, come ci dice un noto organizzatore del settore, fino allo scorsopartecipava solo un soggetto (indovinate chi) perché nessuno poteva fissare un artista senza dargli la certezza ...