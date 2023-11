Quanto pesa la Cina su Usa2024 e viceversa Del Pero spiega il rapporto Washington-Pechino

Leggi su formiche

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Secondo Mario Del, docente di Storia Internazionale e Storia della politica estera statunitense all’Institut d’études politiques di Parigi, “la causalità dell’incontro tra Joe Biden e Xi Jinping nell’anno elettorale va letta in questo senso: non l’impatto delle relazioni sino-statunitensi sul voto 2024 (che sarà limitato, temo), ma quello del voto e della campagna elettorale sui rapporti con lae, più in generale, sulla politica Usa nell’Indo Pacifico. Siamo nel guado, ma la situazione è complicata e, come su tanto altro, il contesto politico disfunzionale e urlato statunitense non aiuta”. È notizia di oggi, uscita proprio mentre il tavolo dell’incontro tra i due leader è già apparecchiato, che il piano di Biden per rivelare una parte chiave della sua strategia economica nell’Indo Pacifico è stato bloccato dall’opposizione dei Democratici del ...