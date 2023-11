Quanti soldi ha guadagnato Sinner battendo Djokovic? E se vince il girone…

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Jannikha ottenuto la sua seconda vittoria alle ATP Finals e lo ha fatto contro quel Novakche non era mai riuscito a battere in carriera. Un successo che permette all’altoatesino di portarsi in vetta alla classifica del gruppo verde, ma senza avere ancora la certezza della qualificazione alle semifinali. In ogni caso questo successo controha permesso adi intascare un assegno da 390.000 dollari statunitensi (circa 364.000 euro). Sicuramente una bella cifra, che si va ad aggiungere a quella già guadagnata con la vittoria contro Tsitsipas e poi al premio di sola presenza nel girone di 325.500 dollari (circa 303.800 euro).potrà chiaramente incrementare ulteriormente il proprio conto in banca nel corso di questa settimana. Ogni vittoria nel girone infatti assicura ...