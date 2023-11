Quando Janis Joplin fu arrestata per aver offeso la polizia

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Perchéviene? Per ubriachezza molesta? Atti di vandalismo? Aggressione a qualche reporter? No. La voce di Maybe ha osato mandare a quel paese un poliziotto preoccupato per un pubblico in piedi sulle seggiole durante un concerto a Tampa. È il 15 novembre 1969. A Tampa, in Florida, è atteso il concerto di, la dea bianca del blues che ha letteralmente riscritto gli anni ’60 e il movimento hippie, con quei capelli lunghi come una bellissima storia d’amore, quella voce capace di fendere anche la statua più impenetrabile e quel live act che somiglia più a una messa che a un semplice concerto.sale sul palco, i poliziotti sono già schierati per contenere il pubblico.si infastidisce, e dopo i primi ...