Quando gioca Sinner la prossima partita alle ATP Finals | orario | programma | avversario

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023) In attesa di affrontare questa sera Novak Djokovic al Pala Alpitour di Torino, Jannikconosce già il nome dell’che dovrà sfidare tra due giorni nell’ultimo match del gruppo verdeATP2023. Dopo aver battuto il greco Stefanos Tsitsipas al debutto, si è delineato infatti il calendario del round robin con l’azzurro che se la vedrà con Holger Rune giovedì 16 novembre nel terzo turno del girone. In base all’andamento delle partite odierne,-Rune potrebbe trasformarsi in uno spareggio do-or-die oppure semplicemente in un incontro inutile per le sorti del raggruppamento (ma con in palio comunque 200 punti nel ranking ATP ed un notevole prize money). Se il danese dovesse battere oggi pomeriggio Tsitsipas, quest’ultimo scenario sfumerebbe definitivamente a prescindere ...