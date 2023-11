Qualificazioni Mondiali 2026 | Etiopia-Sierra Leone sospesa per nebbia all’intervallo

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Al momento èperla sfida tra, valevole per leafricane aidel. Il punteggioera sullo 0-0 allo Stade El Abdi di El Jadida, quando una fittaè scesa, non permettendo la ripresa dell’incontro. La direzione di gara in questo istante è a colloquio con i dirigenti FIFA, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo. Nel frattempo i giocatori si tengono pronti facendo riscaldamento in campo. SportFace.