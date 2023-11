Qualificazioni Europei basket 2025 | Italia-Turchia si giocherà a Pesaro

(Di mercoledì 15 novembre 2023)sarà la sede di, prima gara della prima finestra di qualificazione a Euro, l’Europeo che si svolgerà tra Cipro, Finlandia, Polonia e Lettonia dal 27 agosto al 14 settembre del. Lo ha stabilito il Consiglio Federale della Fip, presieduto da Giovanni Petrucci. La gara avrà luogo giovedì 22 febbraio 2024 con orario da stabilire. Gli Azzurri torneranno dunque nel capoluogo marchigiano a distanza di poco più di un anno dal match contro la Spagna nelleal Mondiale 2023. L’è inserita nel gruppo B che comprende anche Islanda e Ungheria. Le finestre si svolgeranno a febbraio 2024, novembre 2024 e febbraio. Si qualificano all’Europeo le prime tre squadre in classifica. Giuseppe ...

Liechtenstein travolto con un netto 7 - 0 dai campioni d'Europa in carica allenati da Corradi ROMA - I campioni d'Europa in carica iniziano con una goleada il cammino nelleagliUnder 19. La nazionale azzurra, infatti, a Borås, in Svezia, rifila un pesantissimo 7 - 0 al Liechtenstein nella partita d'esordio della prima fase. Gli azzurrini, dopo ...

Ucraina - Italia · Calcio: data e ora della partita decisiva per gli Europei | Qualificazioni UEFA Euro 2024 Olympics

Qualificazioni all'Europeo 2024, il calendario delle partite Sky Sport

Liechtenstein travolto con un netto 7-0 dai campioni d'Europa in carica allenati da Corradi ROMA (ITALPRESS) - I campioni d'Europa in carica ...Ai titoli di coda la fase a gironi delle qualificazioni ad Euro 2024, entrata nella sua fase decisiva. Dalle nazionali già qualificate all’Europeo in Germania alle selezioni che si giocano tutto negli ...