Qualiano rifiuti abbandonati a Via Palumbo

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ancora una segnalazione di, questa volta in Vianei pressi di Piazzetta Nenni Una nuova segnalazione giunta in redazione da un cittadino che ha immortalato in una foto un cumulo didi plastica abbandonato lungo il marciapiede tra le erbacce in via. Nella foto si notano cassette e sacchi pieni in bella vista lungo il ciglio della strada, ancora una volta simbolo della scostumatezza di alcuni cittadini e del mancato controllo del territorio. Politiche ambientali cittadine serie come prevenzione e repressione sono ben lontane dall’immaginario dell’Assessore all’ambiente e della Giunta comunale. Ancora una volta registriamo un senso crescente di impunità , dato che i responsabili di questi atti difficilmente sono individuati. Prova ne sono i ...