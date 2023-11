Quale futuro per lo spazio europeo? Il live talk con Parmitano | Valente e Mascaretti

Leggi su formiche

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il settore spaziale sta attraversando un periodo di significativi cambiamenti e l’Europa si trova di fronte sfide inedite. La crisi dei lanciatori e la necessità di mantenere un alto grado di competitività in un ecosistema industriale sempre più orientato verso la commercializzazione hanno spinto il Vecchio continente a intraprendere una nuova direzione nello. Durante il Summit dell’Esa a Siviglia, gli Stati membri hanno preso decisioni per rimodulare la gestione dei lanciatori, per migliorare l’accesso alle orbite. L’Italia,membro fondatore dell’Esa e terzo Paese contributore, è chiamata a svolgere un ruolo di rilievo in questo processo. Ai margini del Summit, il nostro Paese ha firmato un accordo con Francia e Germania per potenziare il settore spazialee promuovere lo sviluppo dei lanciatori. Allo stesso tempo, ...