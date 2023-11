Putin sempre più Zar a vita | l' ultima mossa | annuncio pronto

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Vladimirpotrebbe annunciare prima della fine dell'anno la sua candidatura alle elezioni presidenziali, in programma il prossimo marzo, per un quinto mandato al Cremlino. È quanto emerge dalla valutazione odierna dell'intelligence britannica, che quotidianamente diffonde analisi sul conflitto in corso in Ucraina dall'invasione russa, il 24 febbraio dello scorso anno. Il 9 novembre il Cremlino ha annunciato cheterrà la tradizionale conferenza stampa di fine anno rispondendo anche alle domande dei cittadini, il ‘filo diretto' con i russi. L'appuntamento era saltato lo scorso anno, «probabilmente perché - evidenzia la valutazione - la Russia aveva subito sconfitte militari importanti in Ucraina nelle settimane precedenti». E ora «i pianificatori del Cremlino vedranno quasi certamente l'evento come una tappa importante della campagna ...