Putin grazia un complice del killer di Anna Politkovskaja | così prepara la strada per il proprio mito eterno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) “Non si deve dimenticare ciò che succede in Ucraina”, ha ricordato Olena Zelenska, la moglie del presidente Zelensky, in un’accorata intervista al settimanale francese l’Express (9 novembre 2023), poiché l’attenzione del mondo è focalizzata sul Medio Oriente (prossimo all’esplosione), ed è mper i russi, giacché, spiega la signora Zelenska, “l’orizzonte delle previsioni per gli ucraini è diventato troppo stretto”. Stia tranquilla, a rimediare a questa amnesia collettiva ci ha pensato Vladimir. Con il suo “abituale cinismo”, lo ha detto Christian Deloire, segretario generale di Giornalisti senza Frontiere, il presidente russo ha ravvivato le cronache del conflitto concedendo laad un combattente molto particolare: l’ex dirigente del Dipartimento per il controllo del crimine organizzato di Mosca, Sergej Khadzjkurbanov, ...